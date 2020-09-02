Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

E.D. ile birlikte üç kişi Sakarya Sapanca’da yakalandı. Oğlunu kaybeden baba ismet Şensoy “Daha sabah görüşmüştük. Arkadaşlarına para yollamamı söyledi. Maddi durumu kötüydü. Oğlumu tehdit ediyorlardı. Savcılık da bunu bildiği için cezaevinden koruma eşliğinde çıkardı. Hatta sabah polise gidip şikâyette bulundum. Jandarma bölgesiymiş. Oraya gidene kadar olay oldu. Evladımın katili Ulugün ve Ulusoy ailesidir. Vuran tetikçidir” iddialarında bulundu. Bu arada E.D’nin Şensoy’un babasını arayıp “Kaan ağabey ile görüşmek istiyorum, kendisini çok özledim” dediği öğrenildi. Murat Kanber-Mustafa Uslu İHA