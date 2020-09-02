E.D. ile birlikte üç kişi Sakarya Sapanca’da yakalandı. Oğlunu kaybeden baba ismet Şensoy “Daha sabah görüşmüştük. Arkadaşlarına para yollamamı söyledi. Maddi durumu kötüydü. Oğlumu tehdit ediyorlardı. Savcılık da bunu bildiği için cezaevinden koruma eşliğinde çıkardı. Hatta sabah polise gidip şikâyette bulundum. Jandarma bölgesiymiş. Oraya gidene kadar olay oldu. Evladımın katili Ulugün ve Ulusoy ailesidir. Vuran tetikçidir” iddialarında bulundu. Bu arada E.D’nin Şensoy’un babasını arayıp “Kaan ağabey ile görüşmek istiyorum, kendisini çok özledim” dediği öğrenildi. Murat Kanber-Mustafa Uslu İHA
Ev hapsindeki adamı evine gelip öldürdü
02.09.2020 - 03:33 | Son Güncelleme: 02.09.2020 - 03:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’de yaşayan İhsan Kaan Şensoy (33), avukat olan eski eşi Ezgi Ulugün’e şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı. Bir süre cezaevinde kalan şahıs, kelepçe ile ev hapsine çıkarıldı. Dün gece Şensoy’un Başiskele ilçesi Fatih Mahallesi, Rüya Sokak’taki evine arkadaşı E.D. geldi. Şahıs, kapıyı açan Şensoy’u üç kurşunla öldürüp kaçtı.
Etiketler : ev hapsi,cinayet,
728867 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/728867.aspx
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