Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanı Ersin K., yüksek ateş şüphesi ile Bilecik Devlet Hastanesine başvuru yaptı. Yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Ersin K. ve temaslı 2 zabıta karantinaya alınırken, şahsın Bilecik'te koronavirüs denetim ekibinde olduğu ekipte çeşitli kurumlardan 5 kişinin bulunduğu öğrenildi.
Bilecik'te bir zabıtanın koronavirüs testi pozitif çıktı
03.09.2020 - 08:48 | Son Güncelleme: 03.09.2020 - 08:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanı bir personelin koronavirüs testi pozitif çıkarırken, temaslı bulunan 2 zabıta da karantina alındı.
Etiketler : koronavirüs,
729130 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/729130.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER