Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanı Ersin K., yüksek ateş şüphesi ile Bilecik Devlet Hastanesine başvuru yaptı. Yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Ersin K. ve temaslı 2 zabıta karantinaya alınırken, şahsın Bilecik'te koronavirüs denetim ekibinde olduğu ekipte çeşitli kurumlardan 5 kişinin bulunduğu öğrenildi.