Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da annelerin ve babaların bekleyişi devam ederken evlat nöbetindeki bir aileye daha güzel haber geldi. 1 yıldır HDP il binası önünde evlat nöbetinde olan baba Fahrettin Akkuş "Çok mutluyuz. 5 senedir hep ağladım hep üzüldüm. Mücadelemiz boşuna gitmedi. Ağlamadan kendimi tutamıyorum. İnşallah hepsi gelir. Emniyet aradı senin çocuk teslim oldu dediler. Ben telefonda ağlamaktan kendimi tutamadım" diye konuştu.

Anne Meryem Akkuş ise "Yeniden dünyaya gelmiş gibi oldum. Haberi duyunca inanamadım. Hasta yatağımdan kalkıp geldim. Allah devletimizden razı olsun. Benim gibi annelerin inşallah Rabb’im gözyaşlarını dindirsin" ifadelerini kullandı. İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen, Bitlisli Fahrettin Akkuş, 2015'te Sultangazi ilçesinde, 19 yaşındayken kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Erkan için 20 Eylül'de HDP binası önündeki oturma eylemine katılmıştı. Baba Akkuş şimdi evladına kavuşacağı günü bekliyor.

Son dönemde peş peşe kavuşmaların yaşanması ile birlikte nöbete katılım da artıyor. Eyleme bir aile daha katıldı. Muş Bulanık'tan gelen anne Ribabşa Baykara, 7 yıl önce 17 yaşındayken çobanlık yapan oğlu Azat Baykara için oturma eylemine katıldı. Anne Baykara, oğlunun HDP tarafından götürüldüğünü ve evladını HDP’den istediğini söyledi. Baykara “Oğlum çobanlık ve tarlalara bakıyordu. Gözüm yollarda onun gelip bana bakmasını bekliyorum. Tek beklentim oğlumun gelmesi. Evimin kapısını kapatıp geldim. Allah, bütün annelerin gönüllerini yeşertsin, benimkini de yeşertsin inşallah. Çaresizim” dedi.