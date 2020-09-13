Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Samsun Sinop karayolu 56. kilometresi Hara mevkisinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüksel Gümüş idaresindeki 55 VE 209 plakalı Renault marka otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada, araç sürücüsü Yüksel Gümüş (53) ile Mehmet Gürek (22) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.