Kaza, Soma ilçesi Çerkez Hamidiye Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İzmir'in Kınık ilçesinden Soma'ya doğru gitmekte olan Mustafa Günay (70) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Traktörün altında kalan Mustafa Günay, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ekiplerce çıkarılarak Soma İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mustafa Günay burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Traktör şarampole yuvarlandı... Sonrası korkunç!
13.09.2020 - 18:16 | Son Güncelleme: 13.09.2020 - 18:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'nın Soma ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Soma ilçesi Çerkez Hamidiye Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İzmir'in Kınık ilçesinden Soma'ya doğru gitmekte olan Mustafa Günay (70) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Traktörün altında kalan Mustafa Günay, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ekiplerce çıkarılarak Soma İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mustafa Günay burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler : manisa,traktör,ölü,
731610 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/731610.aspx
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