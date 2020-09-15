Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çubuk yönüne giden Osman Bostancı yönetimindeki 06 DM 0640 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarparak takla attı. Araç hurdaya dönerken, Muhammet Raşit ve Atilla Bostancı kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ağabeyleri Osman ve kuzenleri Abdülbaki Bostancı da ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Osman Bostancı da doktorların müdahalesine rağmen hastanede hayatını kaybetti. Abdülbaki Bostancı’nın tedavisi ise sürüyor. Bostancı kardeşlerin cenazeleri, dün mezarlıkta yan yana toprağa verildi. Üç kardeşten geriye, bir süre önce babaları Ömer Bostancı ile çektirdikleri fotoğraf kaldı.