Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüşmede, insanlığın yeni bir kavşağa geldiğini belirten Jinping, Covid-19 salgınının uluslararası düzenin son yüzyılda görülmemiş bir hızla değişmesine sebep olduğunu belirtti.

Jinping, Çin ve AB ülkelerinin, kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişmesi için; barış içinde ortaklaşa yaşama, dışa açılma ile iş birliği, çok taraflılık ve diyalog olmak üzere 4 noktayı savunması gerektiğini ifade etti.

Covid-19 salgınının bir yüzyılda görülmemiş değişiklikleri hızlandırdığını ve insanlığın birçok ortak zorlukla karşı karşıya kalan yeni bir kavşakta durduğunu vurgulayan Çin cumhurbaşkanı, “Çin ile AB’nin, bu tür durumlar karşısında karşılıklı destek ve iş birliği eğilimini sıkı şekilde kavraması gerekmektedir.” dedi.

Çin ile Avrupa’nın birbirleri için önemli ticaret ve yatırım ortakları olduğuna dikkat çeken Jinping, iki tarafın koordinasyonu artırması, daha fazla tedbir alması ve daha fazla iş birliği fırsatı sunması gerektiğini kaydederek, daha yüksek kaliteli ve güvenli AB tarım ürünlerinin Çin’e girebileceğini bildirdi.