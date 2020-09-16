Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de en fazla biber üretiminin yapıldığı bölgelerden Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı köyü, son yıllarda üretilen kaliteli biber ve salça çeşitleriyle adından söz ettirirken, biber üretiminde Türkiye’de ikinci sıraya oturdu.

Biber üreticisi Murat Atıcı, biber üretimin zahmetli bir iş olduğunu ifade ederek, "Birinci sınıf biber üretiyoruz. Hatay başta olmak üzere bir çok ilden daha kalitelidir. Toprak yapısından kaynaklanıyor. Biberin araziyle uyumu çok önemlidir. Geçen yıl, 14-15 TL'den toz biber satıyorduk. Bu yıl 12,50 TL'ye kadar düştü. En iyi biberin kilosu 12 TL 50 kuruş, 8 TL'ye kadar da biber bulmanız mümkündür. Kalitesine göre değişen bir fiyat yapısı var" dedi.

Hasancalı Köyü Muhtarı Mustafa Yoluk, Hasancalı köyünün biber üssü olduğunu ifade ederek, "Bizim burada üretilen biber, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay'da üretilen biberlerden daha kalitelidir. Peki nedini neydir derseniz, yayla gibi rakımı yüksek bir yerde üretim yapıyoruz. Sulama yapıyoruz, sondajlar ile çok kaliteli biberimiz yetişiyor. Bu yıl biber fiyatını koruyamadı, kaliteli toz biber 12 TL civarında, 8-10 liraya kadar da biber var. Türkiye'de 2'nci biber üretimi bizdedir. Musabeli ve Hasancalı civarında üretim yoğun bir şekilde devam ediyor. Devlet yetkililerinden biz çiftçilere yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.

"Türkiye'de 2'nci biber üretimi Kilis'te yapılıyor"

Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, biber üretimi açısından Türkiye'de ikinci sırada Hasancalı'nın bulunduğunu ifade ederek, "Birinci sırada Gaziantep bulunuyor. İkinci sırada Kilis, üçüncü sırada ise Kahramanmaraş bulunuyor. Gaziantep'te yaklaşık 43 bin dekar alanda 59 bin ton biber üretimi yapılıyor. İlimizde ise 16 bin 500 dekar alanda 31 bin ton biber üretimi yapılmaktadır. Kahramanmaraş'da ise 13 bin dekar alanda 24 bin ton üretim yapılmaktadır. İlimiz üretim ve verim açısından Türkiye'de ikinci sırada yer alıyor. İlimizde ağırlıklı olarak kırmızı toz biber üretimi yapılıyor. Türkiye'nin her tarafına biberler gönderiliyor. Rusya ve İtalya gibi ülkelere de buradan biber göndermekteyiz. İlimizin biberini tercih edilmesinin nedeni tadı, aroması, kalitelisi açısından birinci sıra diyebiliriz. Biber üretimi meşakkatli bir iştir. 12'nci ayda ekimi ve ilaçlamasıyla başlayan süreç 10-11 aya kadar hasat devam etmektedir. Üreticilerimiz 42 derece sıcaklıkta çalışarak, ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar" dedi.

