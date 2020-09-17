Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’den yapılan açıklamada, İran’ın Güney Horasan eyaletine bağlı Nehbendan kentinden yerel saatle 15.51’de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilirken, can kaybı veya yaralı olup olmadığına yönelik bir açıklama yapılmadı.
İran’da 4.0 büyüklüğünde deprem
17.09.2020 - 15:01 | Son Güncelleme: 17.09.2020 - 15:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran’ın Güney Horasan eyaletinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İran,
732528 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/732528.aspx
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