Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’den yapılan açıklamada, İran’ın Güney Horasan eyaletine bağlı Nehbendan kentinden yerel saatle 15.51’de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilirken, can kaybı veya yaralı olup olmadığına yönelik bir açıklama yapılmadı.