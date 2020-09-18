Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’dan Tosya istikametine gelen 112 ambulansı, Elyakut Mevkiinde karşı yönden gelen başka bir araç ile çarpıştı. Kazada yaralanan 1 kişi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.



Kazanın ardından inceleme başlatıldı.