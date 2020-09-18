Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’dan Tosya istikametine gelen 112 ambulansı, Elyakut Mevkiinde karşı yönden gelen başka bir araç ile çarpıştı. Kazada yaralanan 1 kişi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.
Kazanın ardından inceleme başlatıldı.
112 ambulansı Kastamonu yolunda kaza yaptı
18.09.2020 - 09:40 | Son Güncelleme: 18.09.2020 - 09:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu'nda 112 ambulansı kaza yaptı. Olayda maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’dan Tosya istikametine gelen 112 ambulansı, Elyakut Mevkiinde karşı yönden gelen başka bir araç ile çarpıştı. Kazada yaralanan 1 kişi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : ambulans,kaza,trafik kazası,Kastamonu,
732718 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/732718.aspx
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