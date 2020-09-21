Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kişilere bir düğün hediyesi olarak ilk 3 ay abonelik ücretsiz verildi. Güçlü, bir akım başlatmak için böyle bir şey yaptığını dile getirerek “Yıllardır Türkiye gazetesi okuyorum. Başkalarının da gerçekleri doğru adresten öğrenmesini istedim. Arkadaşlarıma ‘Bana takı takmayın. Bir çeyrek alacaksanız, onun parasına eşit olacak kadar süre gazeteye abone olun’ dedim. Bu ricamı hem sevap işlemek, hem de hayır duası almak için yaptım. Umarım birçok kişi, benim attığım bu ilk adamın peşinden gelir” diye konuştu.