Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birçok hastalığa iyi geldiği bilinen hünnap meyvesinin hasadı başladı. Bursa'nın İznik ilçesinde de kim olduğu bilinmeyen bir çiftçi şifa kaynağı hünnap meyvesinden haberi olmayanların yiyip faydalanması için değişik bir yola başvurdu.





Çamdibi Mahallesi'nde yol kenarındaki tarlasında bulunan hünnap ağacındaki meyvelerin düşüp ziyan olmaması için dala "yemek helal" yazısı asan çiftçi bu sayede çok sayıda kişinin meyveden tatmasını sağladı.





Sağlık açısından çok faydası bulunan hünnap meyvelerinin tadına bakan Mehmet Akın adlı bir vatandaş, “Yoldan geçiyordum. Baktım dikkatimi çekti "yemek helaldir" yazısını okudum. Hünnap her yerde bulunmayan bir meyvedir. Bir de merdiven koyulmuş. Memlekette ne kadar iyi insanlar varmış” dedi.





Tarlanın kime ait olduğunu bilinmezken yoldan geçenler ise koyulan merdiven aracılığı ile meyvelerin tadına bakıyor.