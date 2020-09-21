Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak'ta yaşayan 46 yaşındaki Murat Bayar, her sabah çöp toplamak için dışarı çıkıyor, 'mıntıka temizliği hastalığı' nedeniyle de evlenecek eş bulamadığı için 18,01,2017 yılında ulusal medyada konu olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Zonguldak Alaplı Mollabey ile Aşağıdağ köy arasında meydana gelen kazada, Mehmet Çakan (43) idaresindeki patpat seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilmiş ve Tarım aracı olarak tabir edilen patpatın üzerinde bulunan Murat Bayar, Aziz Demirci ile sürücü Mehmet Çakan yaralanmıştı.

Askerde mıntıka temizliği yaparken, üst devrelerinden gördüğü baskı ile yerden çöp toplaması sivil hayatta bir takıntıya dönüşen Bayar, yine çöp toplamak için çıktığı Alaplı yolunda ölümün soğuk yüzünü gördüğü ve eve dönüş yolunda olan pat patın kaza sonucu, Ereğli'de özel bir hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınan Bayar doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ın Alaplı İlçesi'ne bağlı Aşağıdağ Köyü'nde annesi ile birlikte yaşayan ve çöp adam lakabı ile tanınan Murat Bayar; 25 yıldır tedavisi yapılamayan çöp hastalığı ile mücadele ediyor. 18 yaşında evde ve yolda gördüğü takvim yaprakları ile gazete gibi kağıtları toplamaya başlayan Murat Bayar; 25 yıldır gazete, kağıt parçaları ile plastik şişe, kapak, teneke, naylon sigara paketi gibi çöpler getirmeye başladı. Murat Bayar'ın arkadaşları kendisine çöp adam ile tanınıyor.