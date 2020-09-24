Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilik koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili yetkililerce kurulan “çat kapı timi” kaçakları tek tek yakalayıp yurtlara yerleştiriyor. Sokak sokak, kapı kapı dolaşıp karantina kuralına uymayanları tespit eden ekipler, evde izolasyon altındaki kişilerin de ateşlerini ölçüp sağlık kontrollerini yapıyor. Aziziye ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Oğuzhan Yaşar Öğrenci Yurdunda karantina altına alına kişiler arasında, çarşıda pazarda gezerken yakayı ele veren de var, alışveriş yaparken veya ailesiyle pikniğe giderken yakalanan da. Karantina yurdunda sadece tedbirlere uymadığı için yakalanan kişiler değil, ailesine Covid-19’u bulaştırmamak için gönüllü olarak yerleşenler de bulunuyor.