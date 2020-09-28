Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da Beyoğlu Taksim’de İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle yasaklanmasına rağmen açılan gece kulüplerinde insanlar maske takmayarak ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak sabaha kadar eğlendi. Bazı vatandaşlar, bununla da yetinmeyerek o anları kaydetti ve sosyal medyada paylaştı. Bir diğer skandal da İstanbul’un Şile ilçesinde yaşandı. Kamp kuran yaklaşık 2 bin genç, koronavirüse aldırış etmeden düzenledikleri festivalde maskesiz olarak el ele tutuşup halay çekti. Şile Kaymakamlığı, sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayarak kamp yapanlara 75 bin 908 TL idari para cezası uygulandığını bildirdi. Kaymakamlık, “Ayrıca Jandarma Trafik Timleri tarafından 13 adet araç trafikten menedilmiş, 6 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapılmış, 37 kişiye diğer trafik suçlarından toplamda 34 bin 415 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ruhsatı olmayan iş yeri mühürlenerek kapatılmış, şahıslar ilçemizden ayrılmışlardır" açıklamasını yaptı.