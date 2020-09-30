Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 01:00 sıralarında Beylikdüzü Beysan Sanayi Sitesi’nde bulunan bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekstil atölyesinin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın üst katlara kadar ulaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken atölyede büyük çaplı maddi hasar oluştu.