Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabük’te temastan dolayı karantinada olması gerekirken Defterdarlık binasına giden Suriye uyruklu tıp fakültesi öğrencisi Yasir A. (21) HES uygulamasında yakalandı. Türkiye’de kalması için gerekli işlemleri yaptırmak için Defterdarlık binasına geldiği öğrenilen Yasir A. hakkında 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası kapsamında TCK’nın 195. maddesinden işlem yapılarak, 3 bin 150 TL ceza kesildi. Öğrenci daha sonra karantina süresini tamamlamak üzere yurda gönderildi.

Öte yandan merkeze bağlı Kapullu Mahallesi Deratarla’da pozitif olup evinden çıkan Veysel U. da polis ekiplerince yakalandı. Veysel U., olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından alınarak yurda götürüldü. Veysel U’ya da TCK’nın 195. maddesinden işlem yapılarak, 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.