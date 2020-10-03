Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana’nın Kozan ilçesinde markette kasiyer olarak çalışan Tuğba Keleş (36), önceki gün iş yerine gelen saplantılı âşığı Erdoğan Küpeli (46) tarafından silahla sırtından vurulmuş, Küpeli daha sonra aynı silahla kendini vurmuştu. Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan önce Tuğba Keleş, ertesi gün de Erdoğan Küpeli hayatını kaybetti. Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Keleş’in cenazesini almaya gelen ağabey Muhammet Keleş, Küpeli’nin bir ay önce de Tuğba Keleş’in yolunu kesip zorla arabasına bindiğini söyledi. Keleş “Silah zoruyla kardeşimi alıkoymaya çalıştı. Ben hemen arabamla gidip kardeşimi kurtardım ancak savcılık, katilin ifadesini alıp serbest bıraktı. Küpeli de ben kendisini dövdüğüm için dava açtı ve o dava hâlen devam ediyor” diye konuştu. Kardeşinin iki gün önce kendisine mesaj attığını da söyleyen Muhammet Keleş “‘Eğer korktuğum başıma gelirse öldürürüm kendimi. Alp’im sana emanet’ yazmıştı. Çok üzgünüz” ifadelerini kullandı. Daha önce sosyal medya üzerinden genç bir kadını taciz ve tehdit ettiği için sözleşmeli öğretmenlikten atılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaretlerinden dolayı da hapis yatan Küpeli için Tuğba Keleş, 20 gün önce tehdit, takip ve taciz edildiği için şikâyetçi olmuştu.

Keleş’in baba ocağı Aydınlı Mahallesi’ne getirilen cenazesi, kılınan namazı müteakiben gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi.