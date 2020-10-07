Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Burunsuz köyünde yetkili makamlara bilgi verilmeden düğün yapıldığını tespit eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara (ikram, maske, mesafe) uymayan düğün sahibi 2 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği, kişi başı 3150 TL olmak üzere toplam 6300 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, Covid-19 tedbirleri kapsamında ilgili kurullarca alınan kararlara uyulmasının temini bakımından denetleme ve kontrollerin hassasiyetle devam edeceği belirtildi.