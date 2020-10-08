Alınan bilgiye göre, Esenboğa Havalanı Yolu Pursaklar mevkiinde meydana gelen kazada, park halinde ki tırın freni boşaldı. Geri geri Saray istikametine kontrolsüz bir şekilde giden tır birisi kamyon 3 araca çarptı. Tır ters şeride geçerek durdu. Kazada yaralanan olmadığı öğrenilirken tırın çarptı araçlarda maddi hasar meydana geldi.