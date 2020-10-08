Alınan bilgiye göre, Esenboğa Havalanı Yolu Pursaklar mevkiinde meydana gelen kazada, park halinde ki tırın freni boşaldı. Geri geri Saray istikametine kontrolsüz bir şekilde giden tır birisi kamyon 3 araca çarptı. Tır ters şeride geçerek durdu. Kazada yaralanan olmadığı öğrenilirken tırın çarptı araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Başkent'te tır dehşeti
08.10.2020 - 15:04 | Son Güncelleme: 08.10.2020 - 15:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başkent'te park halindeki bir tır freni boşalınca yokuş aşağı 3 araca çarparak durabildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Başkent',
737417 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/737417.aspx
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