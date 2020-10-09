Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbarlar üzerine 5 dolandırıcılık olayının faillinin yakalanması için çalışma başlattı.

5 kişiye 500 bin lira!

Ekipler, kendisini üst düzey kamu görevlileriyle ilişkili gibi gösteren N.G'nin, devlet memuru yapma vaadiyle 5 kişiden 500 bin lira aldığını, taklit imzalarla kamu hizmetlerine atandıklarına dair sahte belgeler düzenleyerek dolandırıcılık yaptığını belirledi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerimizce oluşturulan özel ekip tarafından dolandırıcılık yapan N.G. isimli şüpheli hakkında yapılan çalışmada; kendisini üst düzey kamu görevlileriyle ilişkilendirerek devlet memuru yapma vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırdığı ve imzalarını taklit etmek suretiyle kamu hizmetlerine atandığına dair sahte belgeler düzenlediği tespit edilen N.G.’nın yakalanmasına yönelik yapılan mahalle, sokak ve alan çalışması sonucu İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi’nde yaya iken yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında tanzim edilen tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan tutuklanmıştır” denildi.