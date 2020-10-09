Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle caddeler göle döndü. Gemlik ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir ağaç parçalanırken, yıldırımın düşme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.