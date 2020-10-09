Bursa'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle caddeler göle döndü. Gemlik ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir ağaç parçalanırken, yıldırımın düşme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Yıldırım düştü, ağaç parçalandı
09.10.2020 - 21:50 | Son Güncelleme: 09.10.2020 - 22:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın Gemlik ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış bazı caddeleri göle çevirirken, yıldırım düşmesiyle bir ağaç parçalandı.
Etiketler : yıldırım,ağaç,
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