Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi'nde Mersin-Antalya D-400 karayolunun Antalya istikametinde meydana geldi. Alışveriş için yolun karşısına geçmeye çalışan Beşire Şendur adlı yaşlı kadına otomobil çarptı. Yaşlı kadına çarpan araç sürücüsü iddiaya göre kaza yerinden kaçtı. Vatandaşlar kazanın olduğu bölgede ikinci bir kaza yaşanmaması için kadının yerde yaralı olarak yattığı şeridi trafiğe sandalye ve trafik dubasıyla kapattı. Bir vatandaşta cep telefonu ışığı ile akan trafikteki araçları uyardı. Kısa sürede gelen ambulanstaki sağlık ekibi kadına ilk müdahalede bulundu. Ardından ambulansa alınan kadın Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobil ve sürücüsünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.