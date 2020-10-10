Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Mersin-Antalya D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Beşire Şendur'a çarptı. Yaralanan Şendur kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.