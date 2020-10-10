Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Mersin-Antalya D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Beşire Şendur'a çarptı. Yaralanan Şendur kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Otomobilin altında kalan kadın ağır yaralandı
10.10.2020 - 07:30 | Son Güncelleme: 10.10.2020 - 07:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı.
Etiketler : mersin,mersin kaza,trafik kazası,
737821 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/737821.aspx
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