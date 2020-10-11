Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İbrahimce Mahallesi’nde atıl vaziyette bulunan daha önceleri verem savaş dispanseri olarak kullanılan sağlık binasına oyun oynamak için giren iki çocuk binadan çıkamadı. Korkan çocuklar itfaiyeden yardım istedi. Büyükşehir Edremit İtfaiyesi ekipleri çocukları binadan çıkardı. Çocuklar kurtarıldıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte sevinçlerini poz vererek paylaştı.