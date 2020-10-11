Edinilen bilgiye göre, İbrahimce Mahallesi’nde atıl vaziyette bulunan daha önceleri verem savaş dispanseri olarak kullanılan sağlık binasına oyun oynamak için giren iki çocuk binadan çıkamadı. Korkan çocuklar itfaiyeden yardım istedi. Büyükşehir Edremit İtfaiyesi ekipleri çocukları binadan çıkardı. Çocuklar kurtarıldıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte sevinçlerini poz vererek paylaştı.
Oyun oynamak için girdikleri binadan çıkamadılar
11.10.2020 - 16:01 | Son Güncelleme: 11.10.2020 - 16:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Edremit ilçesinde atıl vaziyette bulunan sağlık binasında mahsur kalan çocukları itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaynak: İHA
Etiketler : balıkesir,edremit,çocuk,oyun,
738158 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/738158.aspx
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