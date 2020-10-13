Alınan bilgiye göre, Nallıhan-Ankara karayolu Çayırhan Davutoğlan Mahallesi 40. kilometrede bir araç seyir halindeyken sebebi bilinmeyen bir sebepten alev aldı. Aracın alev alması sonrasında aracı gören vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesi ile birlikte olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Olaya hemen müdahale eden ekipler aracı söndürdü. Araçta maddi hasar meydana gelirken can kaybının yaşanmaması yüreklere su serpti.
Nallıhan'da korkutan araç yangını
13.10.2020 - 13:09 | Son Güncelleme: 13.10.2020 - 13:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Nallıhan-Ankara karayolu seyir halinde yanan bir araç itfaiyeyi alarma geçirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : nallıhan,ankara,otomobil,yangın,
738571 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/738571.aspx
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