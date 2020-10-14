15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde kullandığı taksiyi sağa çekip araçtan inen taksici köprüden atlayarak intihar etti.
Olayı gören araç sürücüleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışmalarına başladı. Deniz polisinin yaptığı boğazdaki arama çalışmaları sonrası taksicinin cansız bedenine ulaşıldı. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.
Taksiyi durdurup köprüden atlayarak, intihar etti
14.10.2020 - 09:58 | Son Güncelleme: 14.10.2020 - 10:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını durduran bir taksici köprüden aşağıya atladı. Arama çalışmaları sonrası taksicinin cansız bedenine ulaşıldı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde kullandığı taksiyi sağa çekip araçtan inen taksici köprüden atlayarak intihar etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : intihar,
738774 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/738774.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER