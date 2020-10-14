Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Bulvarı üzerindeki bulunan bir çiçekçi dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkan sahibi ve aynı zamanda trafik polisi E.Y., kiracısı Oğuz Keskin ve soy ismi öğrenilemeyen Taner adlı ortağının yanına gelerek dükkanı boşaltmalarını istedi. Tahliye talebini ilettiği kiracılarının aradan geçen zamana rağmen dükkanı boşaltmadıklarını gören, E.Y. evinin altında bulunan dükkana inerek kiracıları ile tartışmaya başladı. 3 kişi arasında büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Bunun üzerine belindeki beylik tabancasını çıkaran trafik polisi E.Y., kiracısı Oğuz Keskin ve Taner adlı şahsı, silahın dipçik kabza kısmı darp etmeye başladı. Kafalarına aldıkları darbeler sonrasında yaralanan Oğuz Keskin ve ortağı ise yere yığıldı.

Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Trafik polisi E.Y. ise olay yerine gelen polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.