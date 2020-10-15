Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 1 ila 3 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 24
İzmir: Az bulutlu ve açık 27
Adana: Parçalı ve az bulutlu 32
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 26
Antalya: Az bulutlu ve açık 28
Samsun: Parçalı bulutlu 24
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 21
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 32