Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Melikgazi İlçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Melikgazi alt geçidinde gerçekleşen kazada M.A. idaresindeki otomobil yan yattı. Yolun trafiğe kapandığı ve şans eseri yaralının olmadığı kazada, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından yan yatan araç olay yerinden kaldırılırken, yol trafiğe yeniden açıldı.
Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil yan yattı
15.10.2020 - 14:25 | Son Güncelleme: 15.10.2020 - 14:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri’de alt geçitte direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil yan yattı, gerçekleşen kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kayseri,kaza,melikgazi,
739107 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/739107.aspx
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