Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Melikgazi İlçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Melikgazi alt geçidinde gerçekleşen kazada M.A. idaresindeki otomobil yan yattı. Yolun trafiğe kapandığı ve şans eseri yaralının olmadığı kazada, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından yan yatan araç olay yerinden kaldırılırken, yol trafiğe yeniden açıldı.