İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde, termal işletme sahibi M.A'ya ait otomobilin çalınması üzerine harekete geçti. Ekipler, yürütülen çalışmalar sonucunda, aynı işletmede çalışan E.E, T.Y, M.M. ve İ.G'yi yakaladı. Çalınan otomobilin, zanlılardan E.E'ye ait aracın arkasına bağlanıp götürüldüğü ve olay yerinden uzaklaşıldığı tespit edildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Otomobil hırsızlığı zanlısı 4 kişi yakalandı
15.10.2020 - 17:03 | Son Güncelleme: 15.10.2020 - 17:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar'da düzenlenen otomobil hırsızlığı operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler : afyonkarahisar,oto hırsızlığı,
739151 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/739151.aspx
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