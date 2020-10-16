Kırklareli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Babaeski ilçesi Taşağıl köyü ve yine Babaeski ilçesi Büyükmandıra beldesi Bağlar Sokak'ta korona virüs vakalarında artış olduğunu açıkladı. Kurul, bu nedenle Taşağıl köyü ile Bağlar Sokak’ın 29 Ekim’e kadar karantina altına alınmasına karar verdi. Karantina kararına uymayanlar hakkında ise suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.
Geçtiğimiz gün Lüleburgaz'da katıldığı bina yıkımında konuşan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli'deki vaka artışının Nisan ayından üç kat fazla olduğunu söyleyerek, sıkı tedbir alacakları yönünde sinyal vermişti.
Bir köy ve sokak karantinaya alındı
16.10.2020 - 10:23 | Son Güncelleme: 16.10.2020 - 10:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde bir köy ve sokakta korona virüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle 14 günlük karantina kararı alındı.
Kırklareli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Babaeski ilçesi Taşağıl köyü ve yine Babaeski ilçesi Büyükmandıra beldesi Bağlar Sokak'ta korona virüs vakalarında artış olduğunu açıkladı. Kurul, bu nedenle Taşağıl köyü ile Bağlar Sokak’ın 29 Ekim’e kadar karantina altına alınmasına karar verdi. Karantina kararına uymayanlar hakkında ise suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.
Etiketler : Kırklareli,köy,karantina,
739313 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/739313.aspx
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