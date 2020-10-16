Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Pamukkale ilçesi YSE alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; R.B. idaresindeki otomobil, seyir halinde iken Ş.Z. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası takip mesafesini koruyamayan bir araç daha kazaya karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kaza sonucu hafif şekilde yaralanan 2 kişi ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bu sırada karşı şeritten ilerleyen ve kazayı izlemek için dikkatsiz davranan sürücüler sebebiyle 7 aracın karıştığı bir başka kaza meydana geldi. Alt geçitte trafik kısa süreliğine durma noktasına geldi. Toplamda kazaya karışan 11 aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.