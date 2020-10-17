Edinilen bilgilere göre kaza Bursa'nın İnegöl ilçesi Çayyaka Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. H.B idaresindeki beton mikseri yokuş aşağı indiği sırada virajlı olan yolda dönmekte isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Beton mikseri şarampole uçtu. Yan yatan beton mikserinden yaralı olarak kurtarılan sürücü kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Beton mikseri şarampole uçtu: 1 yaralı
17.10.2020 - 10:37 | Son Güncelleme: 17.10.2020 - 10:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da kontrolden çıkan beton mikseri şarampole uçtu. Kazada sürücü yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : bursa,inegöl,trafik kazası,
739590 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/739590.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER