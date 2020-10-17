Alınan bilgiye göre, Meşrutiyet Mahallesi Papatya Sokak'ta 14 Ekim'de market alışverişinden evine dönerken tabancayla yaralanarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Şaban Köroğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürdürülüyor.
Zonguldak'ta tabancayla vurulan kişi öldü
17.10.2020 - 17:42 | Son Güncelleme: 17.10.2020 - 17:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ta sokakta tabancayla vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Etiketler : zonguldak,silah,
739690 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/739690.aspx
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