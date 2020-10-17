Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Meşrutiyet Mahallesi Papatya Sokak'ta 14 Ekim'de market alışverişinden evine dönerken tabancayla yaralanarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Şaban Köroğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürdürülüyor.