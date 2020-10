Türkiye Gazetesi

Erdoğan, Twitter hesabından, "Can kardeşimiz, can dostumuz Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü’nü tebrik ediyorum. 'Tek Millet, İki Devlet' anlayışıyla, Azerbaycan’ı her alanda desteklemeye ve vatan mücadelelerinde kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile fotoğrafına da yer verdi.