Olay, saat 10.20 sıralarında Fatih Aksaray Namık Kemal Caddesi Demiryolu üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mobilya taşımacılığı yapan yabancı uyruklu Said Hamdo idaresindeki kapalı kasa kamyonet, seyir halindeyken banliyö treni üst geçidine sıkıştı.
Olay yerine polis sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken sürücü, lastiklerin havasını indirerek aracı çıkarmaya çalıştı. Araç çıkarılamayınca olay yerine çekici sevk edildi. Araç çekici yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılırken, kamyonetin kasasında hasar meydana geldi.