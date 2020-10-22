Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının ise 26 derece ölçüldüğü Antalya’da, geçtiğimiz 2 gün sağanak yağış etkili oldu. Bugün de sabah saatlerinde yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış ve puslu havanın ardından, öğle saatlerinde sıcak hava hissedildi. Yerli ve yabancı vatandaşlar ise güneşin keyfini Konyaaltı Sahili’nde çıkardı. Bazı vatandaşlar bisiklet sürüp, spor yaparken, bazı vatandaşlar ise denize girip, güneşlenmeyi tercih etti. Denize giren bazı gençler de kayalıklardan atlayarak, dalgaların ve suyun tadını çıkardı.

“DOĞUDA SOBALAR YANDI, ANTALYA’DA HALA DENİZE GİRİYORUZ”

Aysel Kırteke de, havanın güzel olduğunu belirterek, “Güneşi görünce denize geldik. Hava çok güzel. Denizi çok seviyoruz. İnşallah Kasım’a kadar denize girmeyi düşünüyoruz. Doğuda sobalar yandı Antalya’da hala denize giriyoruz. İki gündür yağmur vardı, fırtına vardı. Bugün denize gireceğiz” diye konuştu.