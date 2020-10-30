Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde iki gün önce meydana gelen olayda bunalıma girdiği iddia edilen O.E., başına silahla ateş etti. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan O.E., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, intihar eden O.E.'nin bir ilkokulda sınıf öğretmeni olduğu ve eşinin de geçen sene temizlik yaparken 11. kattan düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.