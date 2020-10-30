Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının sürekli hatırlatıldığı Adıyaman’da, koronavirüs (Covid-19) vakalarında her geçen gün pozitif vaka sayılarında artış yaşanıyor. Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1 günde 149 adresin karantina altına alınmasına karar verdi. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan kurul üyeleri, testi pozitif çıkan ve temaslı kişilerin adreslerini karantina altına aldı.
Adıyaman'da 149 adrese karantina
30.10.2020 - 13:28 | Son Güncelleme: 30.10.2020 - 13:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 1 milyondan fazla kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs salgını sebebiyle Adıyaman’da 1 günde 149 ev karantina altına alındı.
Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının sürekli hatırlatıldığı Adıyaman’da, koronavirüs (Covid-19) vakalarında her geçen gün pozitif vaka sayılarında artış yaşanıyor. Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1 günde 149 adresin karantina altına alınmasına karar verdi. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan kurul üyeleri, testi pozitif çıkan ve temaslı kişilerin adreslerini karantina altına aldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : adıyaman,koronavirüs,karantina,
742827 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/742827.aspx
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