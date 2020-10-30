Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının sürekli hatırlatıldığı Adıyaman’da, koronavirüs (Covid-19) vakalarında her geçen gün pozitif vaka sayılarında artış yaşanıyor. Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1 günde 149 adresin karantina altına alınmasına karar verdi. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan kurul üyeleri, testi pozitif çıkan ve temaslı kişilerin adreslerini karantina altına aldı.

