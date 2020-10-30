Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’in Seferihisar ilçesi merkez üslü gerçekleşen deprem yurdun birçok noktasında hissedildi. AFAD verilerine göre 6,6 şiddetinde ölçülen deprem Ege Bölgesindeki kentlerin birçoğunda hissedildi. Denizli’de hissedilen deprem sonra kentte panik oluştu. Birçok vatandaş kendini dışarıya attı. Depremi hisseden vatandaşlar ev ve iş yerindeki avizeleri çekerek depremin oluşturduğu etkiyi kayıt altına aldı.

Son dakika deprem... İzmir'de korkutan deprem | Son depremler Son dakika deprem...Ege'de deprem meydana geldi. Birçok ilde paniğe yol açan deprem İstanbul, Bursa ve Balıkesir'de de hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünün 6,6 şiddetinde olduğunu duyurdu.