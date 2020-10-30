Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü İzmir ilinin Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğündeki deprem Yalova’da da hissedildi. Panikle sokaklara dökülen vatandaşlar yakınlarına ulaşmak için telefonlara yüklenince iletişim kesildi. Her hangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı Yalova’da deprem korkusu yaşayan vatandaşlar bir süre daha sokaklarda bekleyerek ev ve işyerlerine geri döndüler.
İzmir Depremi Yalova’da da hissedildi
30.10.2020 - 15:38 | Son Güncelleme: 30.10.2020 - 15:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem Yalova’da da ciddi şekilde hissedildi. Deprem Yalovalıları sokağa döktü.
Etiketler : İzmir,
742868 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/742868.aspx
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