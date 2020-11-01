Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nda arama kurtarma ekiplerinin zamanla yarışı sürüyor. Depremin üzerinden geçen 33 saatin ardından ekipler çalışmalara hız verdi. Blokları parçalara ayırarak enkaz yığınını azaltan ekipler, vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor. Zaman zaman tüm seslerin kısıldığı enkaz bölgesinde ekipler göçük altında kalan vatandaşlara seslenerek yer belirlemeye çalışıyor. Enkaz altında yakınları olan vatandaşların umutlu bekleyişleri de devam ediyor. Vatandaşlar enkaz altından gelecek sevindirici haberleri alabilmek için nöbet tutuyor.

Öte yandan başta Türk Kızılayı olmak üzere pek çok sivil toplum kuruluşu İzmir depremi için seferber oldu. Kızılay tarafından evlerinde kalamayan vatandaşlar için battaniye dağıtıldı, kurulan ikram stantlarından yiyecek içecek ikramı yapıldı. Bazı vatandaşlar da evlerinde hazırladıkları gıdaları deprem bölgesindeki vatandaşlara getirerek dayanışma örneği sergiledi.