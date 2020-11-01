Provokatif paylaşım yapan 1 şüpheli “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” suçundan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile gözaltına alındı. Şüpheli bugün adliyeye sevk edilecek.
İzmir depremine ilişkin provokatif paylaşıma gözaltı
01.11.2020 - 10:54 | Son Güncelleme: 01.11.2020 - 10:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’da İzmir depremi ile ilgili provokatif paylaşım yapan 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : izmir,deprem,antalya,
743296 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/743296.aspx
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