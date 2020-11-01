Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Provokatif paylaşım yapan 1 şüpheli “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” suçundan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile gözaltına alındı. Şüpheli bugün adliyeye sevk edilecek.