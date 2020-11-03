Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Cumhuriyet Mahallesi Baraj Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşandı. Apartmanın birinci katında oturan emekli müzik öğretmeni Tuncer Öğüt'ten (78) 4 gündür haber alamayan kızının ihbarı üzerine eve girilerek yapılan incelemede, yalnız yaşayan yaşlı adamın hayatını kaybettiği öğrenildi. Polisin ve savcılık incelemesinden sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Öğüt’ün cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.