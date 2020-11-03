Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat:16.14 sıralarında merkez üstü Elazığ’ın Kovancılar ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
Elazığ’da 3.5 büyüklüğünde deprem
03.11.2020 - 16:42 | Son Güncelleme: 03.11.2020 - 16:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ’da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : Elazığ,
743864 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/743864.aspx
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