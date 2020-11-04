Koronavirüs salgınında vak'a sayıları artmaya devam ederken Esenyurt’ta minibüslerde yine aynı manzaralar yaşandı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri Esenyurt Devlet Hastanesi önünde yaptığı uygulamadı bir minibüsten 14 yerine 26 kişi. Minibüs sürücüsüne polis tarafından cezai işlem uygulandı.
Esenyurt’ta minibüslerde yine aynı manzara
04.11.2020 - 09:00 | Son Güncelleme: 04.11.2020 - 09:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Esenyurt’ta artan koronavirüs vakalarına rağmen minibüslerde sosyal mesafesiz yolculuk devam etti. Polisin durdurduğu minibüste 14 yerine 26 yolcu çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Esenyurt,koronavirüs,sosyal mesafe,
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