Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri özellikle trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda çalışma yaptı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslanmamak için tentelerin altına sığındı.

Kentte etkili olan yağmur yerini bulutlu havaya bıraktı.