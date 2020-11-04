Sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri özellikle trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda çalışma yaptı.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslanmamak için tentelerin altına sığındı.
Kentte etkili olan yağmur yerini bulutlu havaya bıraktı.
Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu
04.11.2020 - 16:45 | Son Güncelleme: 04.11.2020 - 16:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta sabah başlayan sağanak etkili oldu.
Sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri özellikle trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda çalışma yaptı.
Etiketler : Kahramanmaraş,
744147 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/744147.aspx
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