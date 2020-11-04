Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bartın’da koronavirüs (Covid¬19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan yeni tedbir kararları duyuruldu.

Bartın Valisi Sinan Güner Başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı kararlar kapsamında; evlere paket servis ve gel al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya, kahvehane, kıraathane, çay ocakları, berber, kuaför, güzellik merkezleri, nikah-düğün salonları, halı sahalar, spor salonları, internet kafeler, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, lunaparklar, tiyatro, sinema, konser salonları, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, saunalar faaliyetlerini en geç saat 22:00’da sonlandıracak.

İkametlerde veya umuma açık restoran, lokanta, kafe, pastane, otel gibi istirahat ve eğlence yerlerinde; altın günleri, doğum günü kutlamaları, toplu kahvaltı ve yemek organizasyonları yapılamayacak. Kanuni bakım mükellefiyeti hariç aile ve akraba ziyaretleri ve hane ziyaretleri gerçekleştirilemeyecek.

65 yaş ve üzeri vatandaşların 10:00-16:00 saatleri haricinde dışarı çıkmalarının da kısıtlandığı yeni uygulamalarda, bu süreler içinde umumi pazar yerlerine girmeleri de yasaklandı. 65 yaş ve üstü vatandaşlardan pazar ihtiyaçlarını görecek kimsesi olmayanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanacağı duyuruldu.

18 yaş ve altı gençler ile çocukların yanlarında ebeveynleri olmadan restoran ve lokantalar dışında kalan kafe, restoran kafe, fırın kafe, pastane, çay ocağı vb. oturarak hizmet verilen yeme içme ve dinlenme mekanları ile umumi pazar yerlerine girmeleri kısıtlanırken umumi park ve piknik alanlarına alınmamaları da kararlaştırıldı.

Başta tekstil sektörü olmak üzere tüm iş yerlerinde yapılan denetimler sırasında ihtiyaç duyulması halinde güvenlik kamerası kayıtları kolluk birimleri ve denetim komisyonları marifetiyle incelenebilecek.

Lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri gibi yeme-içme hizmeti sunan işletmelerin müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanda kişi sayısı (personel dahil) dört metre kareye bir kişi olacak şekilde hesaplanacak. Bu işletmelerde açık ve kapalı alanlarında ilan edilen maksimum müşteri sayısından fazla oturulabilecek masa ve sandalye bulundurulamayacak. Tedbir ve kararlara uymayan mekân ve işletmeler birinci ihlallerinde uyarı, ikinci ihlallerinde 900 TL idari para cezası, üçüncü ihlallerinde 1 gün süre ile faaliyetten men, dördüncü ihlallerinde ise 3 gün süre ile faaliyetten men ile cezalandırılacak.