Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’na bağlı Yeniköy’de okula yakın bölgedeki bir bağ evinde çıplak bir erkek cesedi bulundu. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmada çıplak erkek cesedinin 50 yaşındaki Çoşkun Güler’e ait olduğu belirlendi. Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Çoşkun Güler’e ait ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla daha sonra İzmir Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Bu arada, Kuşadası Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler şüpheli ölüm olayıyla ilgili soruşturma başlattı.